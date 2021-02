Autori: "Datu nesēju atlīdzība nav jāuzlūko kā tikai mūzikas lejupielāde"

Grozījumi paredz mainīt to datu nesēju sarakstu, uz kuriem attiecas DNA, tostarp iekļaut datu nesēju sarakstā viedtālruņus, bet izslēgt no saraksta CD un DVD matricas.

"Tieši viedtālruņu iekļaušana sarakstā izraisījusi visaktīvāko pretestību no lielajiem tirgotājiem, tiem izplatot sabiedrībā arī ļoti vienkāršotu DNA skaidrojumu – proti, ka termins “kopēšana” attiecas tikai uz mūzikas ierakstu saglabāšanu datorā," vērš uzmanību Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere, uzsverot, ka skaidrojums, ko MK noteikumu izpratnē nozīmē autoru darbu privātkopēšana, ir krietni vien plašāks nekā dziesmas vai filmas kopijas izveidošana.

saka Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) padomes priekšsēdētājs, mūziķis un tekstu autors Kārlis Kazāks. "Un šeit lielākā nozīme ir tieši viedtālruņiem, jo ja kādreiz mēs vienkārši uz bibliotēkā esošā kopētāja nokopējām sev nepieciešamo, tad tagad to pārfotografējam viedtālrunī un tālāk izmantojam savām vajadzībām."

"Runa ir par daudz plašāku izpratni par to, kas tad ir kopēšana privātiem nolūkiem. Domāju, ka teju jebkurš no mums ir saglabājis datorā vai viedtālrunī, piemēram, internetā atrastu asprātīgu video, fotogrāfiju vai citu autordarbu, un padalījies ar to ar draugiem," saka Rūdolfs Budze, akcentējot, ka arī tā ir autordarbu privātkopēšana.