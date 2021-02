Liepājā sāks testēt jaunos tramvajus

Naktī uz pirmdienu, 15.februāri, caur Liepājas ostu Latviju sasniedzis pēc skaita jau trešais jaunais zemās grīdas tramvajs, ko pēc īpaša Liepājas pasūtījuma izgatavojusi "Končar - Electric Vehicles Inc." rūpnīca Horvātijā.

Rjabcevs stāstīja, ka pašlaik notiek darbs pie jauno vagonu tehniskās sagatavošanas un vadītāju instruktāžas, taču jau šonedēļ plānots pirmos jaunās paaudzes tramvajus palaist testa režīmā uz līnijas, lai vadītāji praktiskos apstākļos visa sliežu ceļa garumā varētu pārliecināties par to ekspluatācijas ērtumu un veiktu iestatījumu uzlabojumus, ja tādi būs nepieciešami.

SIA "Liepājas tramvajs" valdes loceklis Aigars Puks piebilda, ka jauno tramvaju praktiskie izmēģinājumi uz sliežu līnijas norisināsies paralēli ierastajam tramvaju kustības grafikam. Ņemot vērā to, ka gan vadītājiem, gan tehniskajam dienestam tas būs ļoti atbildīgs posms, kurā iepazīt jaunos vagonus un visas iespējas vai specifikācijas, šie izbraukumi ieplānoti vakara stundās, kad ir mazāk intensīva satiksme un liepājniekiem rastos mazāk neērtības, proti, darbadienu vakaros pēc plkst.20 un līdz pusnaktij.

Jaunajos vagonos pašlaik, kamēr notiek testa braucieni, pasažieri netiks uzņemti, taču pilnvērtīgi sākt izmantot jaunos vagonus uz līnijas varētu no marta, kad būs noslēgušies visi sagatavošanas darbi un tehniskā pielāgošana.

Pašlaik Liepāja no Horvātijas koncerna "Končar - Electric Vehicles Inc." saņēmusi trīs no sešiem sākotnēji pasūtītajiem jaunajiem tramvajiem, savukārt līgums noslēgts par kopskaitā 12 jaunās paaudzes zemās grīdas vagonu iegādi līdz 2022.gadam, kā arī vēl divu vagonu iegāde tiek plānota nākamajā projekta posmā.