“Mars” pirmo reizi Latvijā izsludina pieteikšanos starptautiskai praktisko zināšanu apguves programmai “The Mars Leadership Experience” (MLE). Programma ir paredzēta augstskolu pēdējo kursu studentiem un to absolventiem ar ļoti nelielu darba pieredzi vai bez tās. Tā ilgst trīs gadus, kuru laikā programmas dalībnieki kļūs par daļu no uzņēmuma mārketinga, pārdošanas un produktu kategoriju vadības komandām, saņemot arī konkurētspējīgu atalgojumu.

Tāpat programmas laikā tiks nodrošināta pieredze dažādos tirgos, strādājot ar dažādiem projektiem un produktiem daudznacionālā vidē, mācoties no vadības līmeņa darbiniekiem, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu un atbalstu brīdī, kad būs nepieciešams veikt darbu arī ārvalstīs.

“Šīs programmas mērķis ir atrast nākotnes līderus mūsu uzņēmumā. Finālists, kurš būs izturējis visas atlases kārtas, izies intensīvas apmācības, saņems mentoringu un koučingu no pašreizējiem “Mars” līderiem, lai mācītos no viņu pieredzes par mūsu starptautisko “know-how” un pieeju biznesa vadībai. Šim cilvēkam būs iespēja ne tikai iepazīt mūsu korporatīvo kultūru, bet arī vadīt projektus un komandas, būt daļai no procesiem vietējā un starptautiskā līmenī, pieņemot reālus biznesa lēmumus,” norāda Ješima Ozēra, “Mars” tirgus direktore Baltijas valstīs.