Kā vieglāk sākt braukt pret kalnu ziemā

Spēcīga snigšana vai ceļa seguma apledojums, kas veidojas sasalstošu nokrišņu dēļ, autovadītājiem vienmēr sagādā grūtības, bet papildu problēmas šādos apstākļos rodas tad, ja ir nepieciešams uzbraukt stāvākā uzkalniņā. Bieži vien ceļš ir tik slidens, ka no vietas pat nav iespējams izkustēties.

"Ja nepieciešams, zem piedziņas riteņiem var novietot gumijas paklājus, kas izņemti no auto salona, vai arī pakaisīt smiltis, ja tās ir pieejamas. Tas palielinās riepu saķeri un atvieglos braukšanas sākšanu no vietas," kā vienu no opcijām iesaka Renault Drošas braukšanas skolas mācību direktors Ādams Bernards.