Vakcīnas neizraisa saslimšanu, bet pasargā no tās

Tāpat būtiski, ka cilvēki bez simptomiem inficējuši vairāk nekā pusi jeb 59% no visiem saslimušajiem ar Covid-19, par ASV Slimību kontroles un profilakses centra (CDC) vēstīto 7. janvārī ziņoja The Washington Post. Re:Check jau skaidroja, ka no viņiem 24% bija asimptomātiski jeb cilvēki, kuriem Covid-19 simptomi nekad neparādījās. Savukārt 35% bija tie, kuri inficēja citus, pirms viņiem parādījās simptomi. Līdz ar to pētnieki uzsver, ka būtiski turpināt ievērot drošības pasākumus vīrusa ierobežošanai, piemēram, distancēšanos un masku nēsāšanu neatkarīgi no tā, vai cilvēkiem ir saslimšanas simptomi.