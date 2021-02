Jaunā PTO vadītāja brīdina par vakcīnu protekcionisma nepatīkamām sekām

Okondžo-Iveala, kas ieguvusi ekonomikas doktora grādu Masačūsetsas Tehnoloģiju universitātē, bija Nigērijas finanšu ministre no 2003. līdz 2006. gadam un no 2011. līdz 2015. gadam. No 2006.gada jūnija līdz augustam viņa bija ārlietu ministre. 25 gadus Okondžo-Iveala strādāja Pasaules Bankā, kur no 2007. līdz 2011. gadam bija operāciju direktore.