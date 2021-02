Prezidents ticies ar izglītības ministri: galvenie secinājumi par abu amatpersonu tikšanos

Sarunā tika spriests arī par skolu datorizācijas jautājumiem, uzsverot nepieciešamību steidzami atjaunot skolu informācijas tehnoloģiju (IT) nodrošinājumu, kā arī paredzēt plašāku viedierīču pieejamību skolēniem. Šuplinska darīja zināmu, ka patlaban notiek atbilstoša valsts iepirkuma noformēšana, lai ar 2021.gada septembri skolas būtu pilnvērtīgāk nodrošinātas ar mūsdienīgu IT nodrošinājumu.

Uzmanība sarunā tika pievērsta valsts pētījumu programmai, kas Covid-19 laikā ir iesaistījusi ap 500 Latvijas pētnieku. Valsts prezidents atzīmēja, ka ir nepieciešams pētījuma rezultātus pēc iespējas ieviest praksē. Šai pārnesei no pētījumiem uz praksi jābūt sistēmiskai. Valsts prezidents aicināja Izglītības un zinātnes ministriju sadarboties ar citām ministrijām un dažādiem iespējamiem partneriem, kas varētu zinātnieku veikumu izmantot ražošanā un pielietot ikdienā.

Piemēram, viens no pētījuma rezultātiem ir aizsargtērpu testēšanas laboratorija, otrs ir saistīts ar gēnu sekvenēšanu un paraugu biobankas izmantošanu. Trešais, kas jau ir izgājis pirmo praktisko testēšanu, ir masveida siekalu testi, kas pēc to radīšanas tika izmantoti Kuldīgas novadā. Šobrīd tas ir palīdzējis novadam būt ar vienu no zemākajiem saslimstības rādītājiem. Tāpat tika pieminēti pētījumi par attālināto mācību ietekmi uz bērnu psihoemocionālo stāvokli, uzsverot nepieciešamību tos ņemt vērā turpmākajā mācību procesā.