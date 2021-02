Kā ģimeni veidoja Ventspils strādnieks 19. gadsimtā?

19.gs. beigās šķiršanās joprojām sabiedrībā netiek atbalstīta un tikai retais pāris nolemj šķirties. 1897. gadā Ventspilī ir šķīrušies 25 pāri, kas veido 1,85% no visiem precētajiem. Vislielākais šķirto pāru skaits Ventspils iedzīvotāju starpā ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem. Šķiet, ka pusmūža krīze ietekmējusi arī mūsu senčus.

Pēc arhīva datiem Ventspilī no 1880. līdz 1900. gadam ir notikušas vairākas ebreju izcelsmes ģimeņu šķiršanās. Piemēram, 1880. gadā drēbnieks Arje Samuelsons (27 gadus vecs) šķīries no savas divdesmitgadīgās sievas kuldīdznieces Leas Līnas Branenbergas.

Ventspils prese 20.gs. 30.gados par latviešu ģimenēm savukārt rakstīja: “Ja latviešu dzimstība strauji necelsies, tad daudz kas no mūsu sapņiem un centieniem paliks neizpildīts. Mums jāsāk nopietni domāt par šo jautājumu. Kad latviešu ienācēji no laukiem pagājušā gadu simtā cēla jauno Rīgu, Liepāju, Jelgavu, viņi vairumā nāca no daudzbērnu ģimenēm. Iedzīvotāju pārpalikums no laukiem devās uz pilsētām un še uzcēla jaunu dzīvi. Šie jaunie pilsētnieki bija mūsu tautas enerģiskākā, uzņēmīgākā daļa, viņu vidū lutekļu nebija, un, kas bija, tie ātri nogāja “dibenā”.” (“Ventas Balss” Nr. 50, 07.05.1938.).