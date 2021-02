Austrumu slimnīcā šomēnes sāks darboties ķīmijterapijas zāļu jaucējroboti

Līdztekus tiek īstenota arī personāla apmācība, lai iespējami ātrā laikā varētu sākt automatizētu ķīmijterapijas zāļu sagatavošanu onkoloģiskajiem pacientiem. Līdz ar to ārstniecības iestādē prognozē, ka ķīmijterapijas zāļu jaucējroboti sāks darboties šomēnes.

Pašlaik projekta pabeigšanai no uzņēmuma "Kiro Grifols" puses ir piesaistīti visi nepieciešamie resursi, uzsver Paeglītis. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs paredz, ka pilnvērtīgu automatizētu zāļu sagatavošanas procesu, izmantojot šo iekārtu pilno jaudu, slimnīca sāks marta vidū. Līdz ar iekārtu darbības sākšanu slimnīca būs spējīga pāriet no manuāla zāļu sagatavošanas procesa uz pilnībā automatizētu.

Jau ziņots, ka 2020.gada septembrī, ka Rīgas Austrumu slimnīca ir iegādājusies ķīmijterapijai nepieciešamo preparātu sagatavošanas robotus, tomēr, saskaroties ar problēmām no piegādātāju puses, ārstniecības iestāde joprojām ir iesaistīta smagās sarunās, cenšoties iespējami ātri nodrošināt iekārtu funkcionēšanu, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē atklāja Paeglītis.

Pēc slimnīcas vadītāja sacītā, problēma ir ar programmatūru, kurai būtu jānodrošina, ka ārsts no savas darbavietas var attālināti pieteikt preparātu sagatavošanu. Pirmā šīs programmatūras testēšana notika februāra beigās, un tā bija neveiksmīga. Izrietot no šī, slimnīca nosūtīja vairākus desmitus pretenziju piegādātajam, kuri savukārt atbildē sniedza izklāstu par to, kāpēc viņi nepiekrīt pretenzijām.