Klāt gavēnis! Noderīga atpūta pandēmijas laikā

Gavēņa laiks var tikt izmantots dažādiem nolūkiem – garīgai pieredzei, organisma attīrīšanai, prāta sakārtošanai, rakstura rūdīšanai, neveselīgu ieradumu atmešanai, mierīgākam dzīves posmam un citiem mērķiem. Tie, kuri gavēni ievēro attiecībā uz ēšanu, visbiežāk atsakās no saldumiem, trekniem ēdieniem, gaļas un alkohola. Eksperte uzsver, ka galvenais ir pašiem saprast, vai gavēnis ir nepieciešams, un to noteikti nevajadzētu uztvert kā modes lietu. L. Sondore atgādina, ka senākā Latvijas vēsturē tieši pavasaros ēdiena ir bijis mazāk – tika baudīti pēdējie iepriekšējā gada produkti, kas pārsvarā bija graudi un saknes.

Gavēšana ar mērķi nomest svaru vai samazināt holesterīna līmeni īpaši populāra ir sieviešu un jauniešu vidū. 17% sieviešu pēdējā gada laikā ir mēģinājušas badoties, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 10%. Tāpat jāizceļ jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, no kuriem 23% pēdējā gada laikā ir mēģinājuši badoties, lai panāktu kādu veselībai vēlamu efektu, atklāts veiktajā pētījumā.

Ja atsakās no gaļas, bet lieto pārējos olbaltumvielas saturošus produktus, tad veselībai nekāds ļaunums nenotiks. Gadījumā, ja ir plānots no uztura strauji izslēgt visus dzīvnieku valsts produktus un ievērot striktu gavēni, vispirms būtu jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu par veselības stāvokli, kā arī šeit varētu palīdzēt uztura speciālists. Krasi mainot ēšanas režīmu, var būt organisma atbildes reakcija. Visticamāk, nekas nenotiks, ja no uztura apzināti tiks izslēgtas bulciņas un citi saldie ēdieni, bet, no uztura izslēdzot vairākas organismam svarīgas produktu grupas, var sākties slikta pašsajūta, galvassāpes, reiboņi, vājums, caureja vai aizcietējumi, vēdera uzpūšanās, nogurums un citas problēmas.