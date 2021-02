Elektroniskās mūzikas producents Makree izdod jaunu singlu

Dziesma ir Makree turpinājums producēt dažādu skanējumu mūziku un sadarboties ar mūziķiem no visas pasaules.

"Sākoties pandēmijai, brīvo laiku izmantoju, rakstot jaunas idejas, arī šī dziesma bija viena no tām," stāsta Makree. "Dziesmā izmantoti amerikāņu dziedātāja Naji vokāli, kurus bija interesanti interpretēt savā skanējumā."

Producents Makree lielāku sabiedrības uzmanību guva pēc singla "Never Been in Love" izdošanas, tas tika vairākkārt atskaņots BBC Radio1 ēterā un šobrīd straumēts vairāk nekā 4 miljonu reižu. Pēdējo gadu laikā Makree ir izdevis mūziku ar dažādām ierakstu kompānijām Anglijā, Spānijā un Austrālijā.