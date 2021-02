Tjarve kļūst par Eiropā nozīmīgākās kultūrpolitikas pētniecības platformas valdes priekšsēdētāju

Kopš 2021. gada Latvija tiek pārstāvēta starptautiskās “Kultūrpolitikas apkopojuma un tendenču pārvaldes asociācijas” (Association for managing the Compendium of Cultural Policies and Trends) valdē un par tās priekšsēdētāju ievēlēta Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece Baiba Tjarve.