Divi jauni detektīvromāni intelektuālo mīklu minētājiem

“Spriedzes piesātināts sākums jaunam romānu ciklam par inspektoru Foliju, kurš spēj saglabāt laipnību un iejūtību, rīkojas gudri un tādējādi atšķiras no ierastā izmeklētāja tēla,” bilst “Radio Times”. Bet rakstnieks Ians Renkins par grāmatu “Kāds no savējiem” saka: “Labirintam līdzīgs aizraujošs romāns.”

Kas ir Karas Henteres romānu pamatā? Izcilas psiholoģijas zināšanas apvienojumā ar spēju radīt aizraujošu vēstījumu, kurā negaidīti sižeta pavērsieni lasītāju ievilina svešās dzīvēs tik dabiski, it kā stāstītu par tuviem paziņām. Viņas radītais inspektors Ādams Folijs atšķiras no citiem izmeklētāju tēliem ar savu ievainojamību, cilvēciskumu un sirds siltumu. Lai gan Folijam ir arī savas vājības, viņam piemīt ass prāts un loģiskā domāšana, turklāt ir liela pieredze izmeklētāja darbā. Šie ir romāni, kuri jālasa rūpīgi un līdz beidzamajai lappusei – jo noslēpumu atrisinājums ir neordinārs un rakstniece spēj pārsteigt.

Romānu “Kāds no savējiem” no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. FOTO: Publicitātes foto / Zvaigzne ABC

Romāns “Kāds no savējiem” sākas ar astoņus gadus vecās Deizijas pazušanu. Meitenīte pēdējo reizi redzēta vecāku rīkotajā dārza ballītē, kurā piedalījušās daudzas ģimenes. Neviens nav redzējis neko aizdomīgu. Laiks rit, bet no Deizijas nav ne miņas. Kopš liktenīgā vakara meitenīte nav redzēta. Inspektors Folijs ir pārliecināts, ka kāds kaut ko noklusē – un viņa pieredze liecina, ka deviņos gadījumos no desmit vainīgais jāmeklē tuvinieku lokā…