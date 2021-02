"Neglītas rētas uz brīvdienu paradīzes sejas" jeb kā pandēmija pārvērtusi Maljorku

Pēc pirmā Covid-19 izplatības viļņa, kas notika pērn pavasarī, Maljorka bija viens no pirmajiem Spānijas tūrisma galamērķiem, kas tika atvērts tūristiem. Bet tas bija ļoti īss laika posms, kas nesasniedza pat divus mēnešus.

Ņemot vērā inficēšanās skaita pieaugumu vasarā, visas salas Baleāru arhipelāgā tika slēgtas tūristiem un tika izsludināta karantīna, kas ilgst joprojām. Tiek norādīts, ka Maljorka no tūristu trūkuma cieš visvairāk. Šīs salas ekonomiku par 75% nodrošināja tieši tūrisma industrija, kas ļāva salas iedzīvotājiem uzlabot savus dzīves apstākļus. Līdz ar to – vietējiem iedzīvotājiem bija jārēķinās ar lielāku dzīves dārdzību. Tomēr tagad šī situācija radījusi lielu nabadzību.

Neraugoties uz dažādiem atbalsta pasākumiem no Spānijas valdības, ar to ir par maz – ierobežojumiem jābūt spēkā vēl vismaz līdz martam, un pastāv risks, ka salas tūristus neredzēs vismaz līdz aprīlim.

Situāciju neatvieglo arī fakts, ka reģionālā valdība paziņojusi to, ka tērēs daļu no 140 miljardus eiro vērtajiem atbalsta dažādām nozarēm, tūrismam atvēlot vien “epizodisku lomu”. Šāds lēmums pieņemts, jo Madride uzstāj, ka “atbalsta naudai ir jāplūst uz nākotni orientētajām nozarēm”, līdz ar to vietējās varasiestādes kā galveno prioritāti ir noteikušas universitāšu, kultūras un zemkopības finansēšanu.