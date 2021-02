VBTAI: Covid-19 laikā bērni biežāk sūdzas par emocionālo vardarbību ģimenē

Līdz ar to esot palielinājies arī tādu gadījumu skaits, kad uzticības tālruņa konsultanti saņemto informāciju nodod tālāk sociālajiem dienestiem vai pat lūdz izvērtēt policijai. Pēc Gorbunovas teiktā, šādu gadījumu skaits 2020.gada pēdējā ceturksnī, salīdzinot ar analoģisku laika periodu 2019.gadā, ir pieaudzis no 48 līdz 70, un "tas ir satraucoši".

VBTAI vadītāja pienākumu izpildītāja arī pastāstīja, ka pēdējā laikā bērni ar uzticības tālruņa psihologiem arvien vairāk runā par problēmām, kas izriet no vecāku atkarībām vai fiziskām saslimšanām, kā arī vecāku savstarpējiem strīdiem, kuriem jaunietis bijis liecinieks.

Būtiski palielinājies esot arī to zvanītāju skaits, kuri apsver iespēju izdarīt pašnāvību. Tāpat par aptuveni desmito daļu ir pieaudzis saņemto zvanu skaits no vecākiem, neraugoties uz to, ka uzticības tālruņa mērķauditorija ir bērni un pusaudži.