11 gadus veca obojiste no Latvijas saņem uzaicinājumu koncertēt Kārnegija zālē

Kā norāda jaunās mūziķes mamma Iveta Knēziņa, pašreizējā situācija dod lielisku iespēju mūzikas skolu audzēkņiem piedalīties citu valstu organizētajos starptautiskajos konkursos, jo liela daļa no tiem notiek attālināti: "Parasti, kad šādi konkursi norisinās klātienē, daudzos nav iespējams piedalīties, jo izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos, ir salīdzinoši lielākas - jāierēķina arī ceļa un uzturēšanās izdevumi."

* VI Odin International Music Online Competition 2021 (organised by the European Academic Artists Association (EAAA)) – 3. vieta

Madaras muzikālās dotības tika pamanītas jau bērnudārzā. Stājoties 1.klasē, Madara izturēja iestājpārbaudījumus gan Rīgas Doma kora skolā, gan Emīla Dārziņa mūzikas skolā, bet pēc lielām pārdomām izvēlējās otro. Šobrīd viņa ir NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas obojas specialitātes 5.klases skolniece. Instrumenta izvēle bija pašas Madaras ziņā – kura skanējums patika no skolas piedāvātajiem, to arī izvēlējās mācīties. Un dara to ar apņēmību un aizrautību – ģimenē nav citu mūziķu, tādēļ ar visu jātiek galā pašai.