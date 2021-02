Vērtē Latvijas izredzes tikt pie pirmā "Oskara"

Sacensībā par labāko filmas oriģinālmūziku "Dvēseļu putenis" (filmas ekskluzīvi skatāma LMT Viedtelevīzijā) ierindojas blakus tādām kinolentēm kā "Tenet", "Mank", "Soul", "News of the World" un "The Trial of Chicago 7", taču tikai "Dvēseļu putenis" un Sofijas Lorēnas darbs "Life Ahead" ir vienīgās ārpus Holivudas tapušās filmas, kas sacenšas par balvu mūzikas kategorijā.