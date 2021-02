Soli pa solim: kā Bezoss no nelielas grāmatu tirgotavas radīja triljonu vērtu biznesa impēriju

Šodien mēs zinām “Amazon” kā vienu no nozīmīgākajiem spēlētājiem pasaules uzņēmējdarbībā. Tāpat “Amazon” saistās ar Bezosa vārdu, kurš cīnās ar “Tesla” dibinātāju Īlonu Masku par bagātākā cilvēka pasaulē godu.

Ņemot vērā, ka kompānija ik gadu kļūst arvien bagātāka, “Amazon” regulāri nākas uzklausīt kritiku par to, kādi ir darba apstākļi darbiniekiem plašajās noliktavās.

2018. gadā “Amazon” kļuva par otro kompāniju vēsturē, kuras tirgus vērtība tika novērtēta ar vienu triljonu dolāru. Pašlaik tai ir trešā lielākā tirgus vērtība (atpaliekot no “Apple”, kas pirmā sasniedza triljona dolāru tirgus vērtību un “Microsoft”). Kompānijas veiksme ir redzama arī uzņēmuma finanšu rezultātos – it īpaši ieņēmumu ailītē.

Tāpat tiek runāts par to, ka “Amazon” veiksme ir saistāma ar Bezosa taktiku – kompāniju paplašināt ne tikai ģeogrāfiski, bet arī ieņemot nozīmīgu lomu dažādās nozarēs. Piemēram, “Amazon” ir nozīmīgs spēlētājs ne tikai e-komercijā, bet arī IT jomā, piedāvājot video straumēšanas pakalpojumus un ierīces. Līdz ar to uzņēmums var sekmīgi konkurēt ar “Facebook”, “Apple”, “Google” un “Netflix”.