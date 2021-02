Spriedums Ventspils “karalim”: uzvara vai krahs? Teksta tiešraide plkst. 11!

Kā iepriekš rakstīja laikraksts "Diena", uzņēmējs Gulbis ir viens no galvenajiem lieciniekiem un cietušajiem jau iepriekš tiesai nodotajā krimināllietā, kurā apsūdzēts Lembergs.

2001.gadā tika sākta pārbaude pēc toreizējā Latvijas Pirmās partijas politiķa Arnolda Laksas iesniegtajiem dokumentiem par to, vai Lembergs ir saistīts ar Ventspils tranzītuzņēmumu īpašniekiem. Tad arī tika aktualizēta vēl viena pārbaude - par iespējamo draudu izteikšanu Gulbim.

Gulbis ir viens no uzņēmējiem, kas vēl 90.gadu beigās sniedzis prokuratūrai paskaidrojumus par Lemberga iespējamo līdzdalību ārzonu firmās, kas kontrolēja vairākus Ventspils tranzīta uzņēmumus.

Kā intervijā laikrakstam "Diena" bija apgalvojis Gulbis, Lembergam gandrīz ar visiem viņa uzņēmumiem pastāvēja shēma, ka no konkrētas firmas tiek maksāts partijām.

Savukārt laikraksts "Neatkarīgā" rakstīja, ka viena no lietām pret Lembergu tikusi pārkvalificēta un tagad Lembergam tiekot inkriminēts, ka "Multinord" akcijas no Gulbja nav saņēmis kā kukuli, bet gan izspiedis ar draudiem izņemt naudu no kādas Gulbim piederošas bankas.