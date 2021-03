"Titānika" zvaigzne kļuvusi par mazpilsētas detektīvi

Seriālu, kura autors ir amerikāņu scenārists un režisors Breds Ingelsbijs (Brad Ingelsby), režisējis Kregs Zobels (Craig Zobel), kas pazīstams ar darbu seriālos "The Hunt" un "The Leftovers".

"Tas bija viens no sarežģītākajiem akcentiem, ko mēģināju lietot, top3 noteikti," viņa teikusi. "Tas ir tikai viens no diviem dialektiem, kas man dusmās lika mest pa gaisu priekšmetus, - otrs bija filmā par Stīvu Džobsu."

Keita Vinsleta dzimusi 1975. gadā Anglijā, viņas vecāki ir arī aktieri. Bērnībā piedalījusies TV projektu filmēšanā. Savus pirmos laurus plūca, pateicoties filmai "Dievišķās radības" ("Heavenly Creatures"), kas atnesa trīs balvas, tostarp bija arī "Empire" balvu. Vēlāk Vinsleta filmējusies kinolentē "Prāts un jūtīgums" ("Sense and Sensibility"), par kuru ieguva pirmo BAFTA godalgu. 24 gadu vecumā Vinsleta filmējās romantiskajā drāmā "Titāniks" un pirmo reizi tika izvirzīta "Oskara" balvai kā labākā aktrise. Pēc tās Keita ieguva iespēju filmēties lieliskās filmās, piemēram, "Brīvdienas" (The Holiday), "Revolucionārais ceļš" ("Revolutionary Road") un "The Reader" – par pēdējo no šīm filmām aktrisei tika piešķirts "Oskars" nominācijā "Labākā aktrise", bet kopumā ir šai balvai izvirzīta septiņas reizes.