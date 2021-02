"Radošās vakariņas" Mārupē 20 cilvēkiem beigušās ar prāviem sodiem

Valsts policija, piesaistot kolēģus no Mārupes pašvaldības policijas, konstatēja, ka vairāk nekā 20 personas ir neatļauti pulcējušās "radošajās vakariņās", kurās dalība ir iespējama par dalības maksu.

Arī deguna un mutes aizsega nelietošana tiek konstatēt samērā bieži - kopš pirmdienas uzsākts 91 administratīvā pārkāpuma process par sejas masku nelietošanu. Policija aizvien saņem informāciju par to, ka ļoti bieži iedzīvotāji neievēro šo prasību publiskās vietās, tostarp sabiedriskajā transportā.

Tāpat policija aizvien turpina uzraudzīt tirdzniecības vietas un to, vai tiek ievēroti drošas iepirkšanās principi gan no tirgotāju, gan apmeklētāju puses. Laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai policija kopumā pārbaudījusi 1996 tirdzniecības vietas, 315 gadījumos ir doti preventīvi norādījumi, bet 25 gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Lēmumi par tirdzniecības vietu slēgšanu līdz šim nav pieņemti.