Kā pareizi tīrīt mājokli pēc slimošanas

Slimojot, daudz laika tiek aizvadīts gultā, līdz ar to gultas veļas pārvalkos paliek daudz mikrobu. Lai novērstu slimības izplatīšanos un pat atkārtotu inficēšanos, ir svarīgi dezinficēt gultas veļu. Segas pārvalks un spilvendrānas ir visciešākajā kontaktā ar saslimušo. Neaizmirsti arī pidžamas. Turklāt, ja saslimis ir bērns, kas guļ ar mīkstajām mantiņām, arī tas ir jāiztīra. Lai pasargātu sevi no cita iemītnieka baktērijām, neaizmirsti par gumijas cimdiem, mainot un tīrot netīro veļu. Kā arī turi pārvalkus pēc iespējas tālāk no sejas un ķermeņa. Gultas veļu un apģērbu mazgā pēc iespējas ātrāk, tiklīdz saslimušais jūtas pietiekami labi, lai spētu būt ārpus gultas. Dezinficē arī veļas grozu, lai novērstu savstarpēju mikrobu apmaiņu ar citām drēbēm.