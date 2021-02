Austrumu bloka arhitektūra: monumenti un memoriāli

Pieminekļa interjers ir dekorēts ar vēsturisku notikumu mozaīkām, varoņiem un Bulgārijas Komunistiskās partijas citātiem. Novērošanas klājs uz konstrukcijas ārējā gredzena arī ir klāts mozaīkām, kas izgatavotas no dabīgiem, valsts upēs savāktiem, akmeņiem. Tika uzskatīts, ka stikla zvaigznes torņa galā ir lielākās pasaulē, un leģenda vēsta, ka tās varēja redzēt no Rumānijas un Grieķijas robežas. Neskatoties uz sākotnējo slavu, ēkas stāvoklis pēc valsts sociālistiskās valdības sabrukuma 1989. gadā tika nolaists, un 2017. gadā to oficiāli uzskaitīja kā vienu no vairāk apdraudētajiem vēsturiskajiem objektiem Eiropā. Tomēr 2018. gadā tika uzsākts darbs, lai atjaunotu komunistu laikmeta pieminekli – sniedzot cerības staru šim ikoniskajam brutālistu šedevram.