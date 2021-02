Seniori vecumā virs 70 gadiem sākuši saņemt uzaicinājumus vakcinēties pret Covid-19

Nākamās nedēļas vidū visi pārējie iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem, kuri pieteicās vakcīnai, saņems informāciju ar iedzīvotājam noteikto vakcinācijas iestādi vai vairākām iestādēm, no kurām izvēlēties sev ērtāko.

No visiem iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem, 68% norādījuši gan savu telefonu, gan arī e-pasta adresi, 32% - tikai telefonu. Veselības ministrijas (VM) Vakcinācijas projekta birojs atgādina, ka iedzīvotāji varēja norādīt ne tikai savu kontaktinformāciju, bet arī sev tuvu cilvēku kontaktinformāciju, lai maksimāli nodrošinātu sazināšanās efektivitāti.

Vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruņa līniju 8989 kopā pieteikušies 13 210 iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem. No tiem 2% ir vecumā virs 90 gadiem, 26% - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, savukārt 72% - vecumā no 70 līdz 80 gadiem.