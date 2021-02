Latvijā trīs ceturtdaļas no vakcīnas pret Covid-19 saņēmējiem bijušas sievietes

15,4% pirmo poti pret Covid-19 saņēmušo bijuši vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 12,1% - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 6,9% - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet 3,6% - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.