Itālijas virusologs pauž satraukumu par Covid-19 saslimstības pieaugumu

No svētdienas vēl trīs Itālijas reģioni iekļauti tā dēvētajā oranžajā riska kategorijā, kurā paredzēti būtiski ceļošanas ierobežojumi un bāru un restorānu slēgšana. Līdz ar to šai kategorijā nonākuši jau deviņi no 20 valsts reģioniem, kamēr pārējie joprojām pieder pie dzeltenās kategorijas. Daži reģioni pat noteikuši daļā savas teritorijas sarkanās jeb augstākā riska zonas, lai izolētu slimības vissmagāk skartos apvidus.