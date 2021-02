“Olainfarm” atjauno aukstumstaciju zaļākai ražošanai

“Kā atbildīgs uzņēmums “Olainfarm” regulāri monitorē savas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi. Efektīva energoresursu pārvaldība un mūsdienu tehnoloģijas ir viens no veidiem kā paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti. Tas palīdz racionāli izmantot energoresursus ražošanas procesā, mazināt to patēriņu uz vienu saražotās produkcijas vienību, palielināt uzņēmuma konkurētspēju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ilgtspējīga uzņēmuma attīstība ir mūsu stratēģijas “Uz priekšu” pamatā. Tas nozīmē rūpes par cilvēkiem un vidi, kas šobrīd ir aktuālākas kā jebkad agrāk. Kā apliecinājumu, ka esam uz pareizā ceļa, esam veiksmīgi izgājuši kārtējo pēcuzraudzības auditu, lai saņemtu vides pārvaldības sistēmas sertifikātu. Paldies kolēģiem un partneriem,” saka Jerūns Veitess, AS ”Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.