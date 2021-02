“Tiešā pieeja noieta tirgum ļauj mums ilgstoši saglabāt spēcīgu ietekmi Ukrainā un paver jaunas izaugsmes iespējas. Lai gūtu panākumus, nepieciešams ņemt vērā klientu viedokļus un veselības aprūpes nozares vajadzības, jo īpaši pašlaik, kad saziņa notiek gandrīz tikai digitālajā vidē. Šādi saglabājam ciešu dialogu ar pircējiem un klientiem, kas palīdz piepildīt viņu vēlmes un vajadzības. Klātbūtne 14 lielākajās pilsētās ir svarīgs stratēģisks elements, kas atbilst mūsu misijai nodrošināt augstas kvalitātes produktus, kuri uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti,” saka Elena Bušberga, AS “Olainfarm” valdes locekle un izpilddirektore.

“Olainfarm”, daļa no Olainfarm grupas, ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā augstas kvalitātes medikamentus un ķīmiskos farmaceitiskos produktus. Uzņēmuma biznesa stratēģija “UZ PRIEKŠU” iezīmē tā vīziju – kļūt par vienu no TOP10 Centrālās un Austrumeiropas ražotājiem līdz 2025. gadam.