Olainfarm grupa ir ceļā uz ilgtspējīgu izaugsmi un pārveidi, gan mainot kultūru uz izaugsmes domāšanu, gan efektivizējot procesus uzņēmuma iekšienē ar mērķi palielināt produktivitāti un attīstīt nepieciešamās prasmes. Olainfarm grupai ir nozīmīgi plāni — par tiem stāsta Jerūns Veitess, Olainfarm grupas vadītājs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi pasaules vadošajās farmācijas kompānijās. Jau vairāk nekā gadu viņš dzīvo Latvijā, sekmīgi vadot vienu no lielākajām farmācijas grupām Baltijā.

Par Covid-19 ilgtermiņa ietekmi uz veselības un farmācijas tirgu var uzskatīt virzību uz zāļu ražošanas piegādes ķēžu pašpietiekamību, tendenci palēnināties nozares izaugsmei un izmaiņas patēriņā. Ja skatāmies no globālās perspektīvas, tad varam novērot izmaiņas pieprasījumā, regulējumā, pētniecības un attīstības izstrādes procesos, pandēmijas ietekmē notiek arī strauja pārorientācija uz telemedicīnu un e-komerciju.

Covid-19 izraisītā globālā pandēmija mums rada mums izaicinājumus, kā vadīt biznesu šajā laikā, lai saglabātu produktivitāti un turpinātu piegādāt mūsu produktus pacientiem un klientiem visā pasaulē. Tas aktualizē arī jautājumu, kā uzturēt drošu darba vidi mūsu darbiniekiem un sekmīgi vadīt procesus. Viena no lietām, ko šis laiks ir mainījis, — kā sazināmies ar mūsu klientiem. Esošie izaicinājumi sniedz vērtīgu pieredzi un atbildes par digitālo transformāciju un esošā biznesa segmentu, kas ir mazāk pakļauti ekonomiskajam spiedienam, diversifikāciju. Tas ļauj mums pieņemt izsvērtus lēmumus ilgtspējīgai izaugsmei.

Lielākie izaicinājumi ir saistīti kopumā ar transformācijas procesu, kā arī fokusu uz prioritātēm uzņēmuma izaugsmes veicināšanai. Olainfarm līdz šim nav gājis cauri šādam pārveides procesam, tāpēc tas prasa no mūsu darbiniekiem lielu elastību un spēju pielāgoties. Viens no transformācijas ieguvumiem ir ar to saistītās attīstības iespējas mūsu darbiniekiem, kuras veicina personīgo izaugsmi. Mums uzņēmumā ir nepieciešamā enerģija un prasmes, atliek vien kopā īstenot izvirzītos mērķus. Ir ļoti svarīgi, ka šajā ceļā mēs atklāti komunicējam un mums ir vienots skats par izmaiņu nepieciešamību, lai darbinieki tās pieņemtu. Tikai strādājot kopā, apvienojoties šajā ceļojumā, nojaucot robežas, mēs gūsim panākumus. Soli pa solim mēs virzāmies pareizajā virzienā — ar vienotu mērķi sasniegt stratēģiskos uzdevumus, kas noteikti mūsu stratēģijā “Uz priekšu!”, līdz 2025. gadam.