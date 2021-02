Olainfarm grupa īsteno pārmaiņas ilgtspējīgai izaugsmei

Kā uzņēmumu ietekmē pagājušajā piektdienā izskanējusī informācija, ka Repharm virzās uz “Olainfarm” iegādi?

Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve Signe Baldere – Sildedze ir informējusi AS “Olainfarm” valdi par to, ka publiskajā telpā izskanējusī informācija nav patiesa un darījums, kas tika noslēgts ar SIA “Farma Fund” (iepriekšējais nosaukums Zdorovie Europe) nav spēkā. Līdz ar to, Repharm grupai nav pamata nākt klajā ar šādu paziņojumu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, AS “Olainfarm” nav saņēmis akcionāra paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu. Minētais dot pamatu AS “Olainfarm” valdei secināt, ka Repharm grupas publiskajā telpā paustā informācija ir maldinoša un pretrunīga.

FOTO: Publicitātes foto

Šāda informācija publiskajā telpā var būtiski ietekmēt AS “Olainfarm” akciju cenu tirgū, kā arī pastāv iespēja, ka tā var aizskart pārējo AS “Olainfarm” akcionāru tiesības un radīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai. AS “Olainfarm” valde vērsīsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar lūgumu izvērtēt vai Repharm grupas paziņojumā nav saskatāmas Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpums.

Covid-19 pasaules ekonomikai ir radījis daudz grūtību, ietekmējot visdažādākās jomas. Pēc Jūsu domām, kādu ietekmi tas ir atstājis uz farmācijas nozari?

Covid-19 ilgtermiņa ietekmi uz veselības un farmācijas tirgu var uzskatīt virzību uz zāļu ražošanas piegādes ķēžu pašpietiekamību, tendenci palēnināties nozares izaugsmei un izmaiņas patēriņā. Ja skatāmies no globālās perspektīvas, tad varam novērot izmaiņas pieprasījumā, regulējumā, pētniecības un attīstības izstrādes procesos, pandēmijas ietekmē notiek arī strauja pārorientācija uz telemedicīnu un e-komerciju.

Covid-19 izraisītā globālā pandēmija mums rada mums izaicinājumus, kā vadīt biznesu šajā laikā, lai saglabātu produktivitāti un turpinātu piegādāt mūsu produktus pacientiem un klientiem visā pasaulē. Tas aktualizē arī jautājumu, kā uzturēt drošu darba vidi mūsu darbiniekiem un sekmīgi vadīt procesus. Viena no lietām, ko šis laiks ir mainījis, – kā sazināmies ar mūsu klientiem. Esošie izaicinājumi sniedz vērtīgu pieredzi un atbildes par digitālo transformāciju un esošo biznesa segmentu, kas ir mazāk pakļauti ekonomiskajam spiedienam diversifikāciju. Tas ļauj mums pieņemt izsvērtus lēmumus ilgtspējīgai izaugsmei.

FOTO: Publicitātes foto

Jūs jau vairāk nekā gadu strādājat “Olainfarm”, atskatoties, kādas ir Jūsu svarīgākās atziņas?