Neskatoties uz "rasisma incidentu", Morgans Volens jau sesto nedēļu numur 1

Pateicoties šovam "Super Bowl" pārtraukumā, labi topā klājas arī mūziķim "The Weeknd" - viņa albums "After Hours" pakāpies no 37. uz 2. vietu.

3. vietā repera Lil Durk albums "The Voice", vietu zemāk nelaiķa repera Pop Smoke ieraksts "Shoot for the Stars Aim for the Moon".