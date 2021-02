Vai līdz Latvijas patērētājiem nonāk Astravjecas AES ražotā elektrība? Atbild Ekonomikas ministrija

Šim nolūkam trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori - AS "Augstsprieguma tīkls", AB "Litgrid" un AS "Elering" izstrādāja jaunu tirdzniecības risinājumu ar Krieviju, lai nodrošinātu Baltkrievijā ražotās elektroenerģijas nenonākšanu Baltijas tirgū.

No datiem redzams, ka periodā, kad elektroenerģijas tirdzniecība ar trešajām valstīm tika pārcelta uz Latvijas-Krievijas starpsavienojumu, tas ir, no 2020.gada novembra līdz šim brīdim, elektroenerģijas tirdzniecība ar trešajām valstīm ir samazinājusies par 50%, ja salīdzina ar līdzīgu periodu gadu iepriekš.

Ekonomikas ministrija norāda, ka elektroenerģijas plūsmas un to apmērus var ietekmēt tādi apstākļi, kuriem pamatā ir elektroenerģijas pieprasījums un spēja šo pieprasījumu apmierināt, ņemot vērā pieejamos elektroenerģijas piegādes avotus brīva elektroenerģijas tirgus ietvarā.

Fizisko elektroenerģijas plūsmu pieaugums nenozīmē, ka Baltijas valstu elektroenerģijas tirgū ieplūst Baltkrievijā ražotā elektrība; šeit būtiski nošķirt elektroenerģijas komercplūsmas no fiziskajām plūsmām.

Līdz ar to šobrīd pastāv bažas, ka publiskajā telpā tiek salīdzināti pēc būtības nesalīdzināmi dati un uz to pamata tiek izdarīti nekorekti secinājumi. Jāmin, ka fiziskās elektroenerģijas plūsmas plūst atbilstoši fizikas likumiem un turpinās ieplūst Baltijas valstīs, kamēr tās būs daļa no BRELL loka (elektroapgādes sistēma, kurā ietilpst Baltkrievija, Krievija un Baltijas valstis). Turpretim, komercplūsmas ir iespējams izsekot atbilstoši komercdarījumiem elektroenerģijas biržā.