Zinātnieki pirmo reizi klonējuši melnkāju sesku

Mīlīgais klons, kas nosaukts par Elizabeti Annu, pārstāv vienu no apdraudētākajām dzīvnieku sugām Ziemeļamerikā. Elizabete Anna pasaulē nāca 2020. gada 10. decembrī, izmantojot ģenētisko materiālu no savvaļas melnkāju seska, kurš nomira 1988. gadā, tomēr zinātnieki bija sasaldējuši tā šūnas.

Šī ir pirmā reize, kad ASV tiek klonēts kāds apdraudētas dzīvnieku sugas pārstāvis. Pētnieki cer, ka Elizabete Anna palīdzēs atgūties melnkāju sesku sugai un padarīt to populāciju ģenētiski daudzveidīgāku. Pašlaik eksistējošie melnkāju seski ir cēlušies no septiņiem īpatņiem un ir daļēji brāļi un māsas, rakstīts izdevumā “The New York Times”.