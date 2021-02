Neveiksmi cieš dzērājšofera lūgums pēc piedošanas

Pārrunu laikā autovadītājs apgalvoja, ka esot izdzēris divas alus pudeles. Policists gan izteica minējumu, ka reibums ir lielāks nekā no divām alus pudelēm. To, ka šorfesris ir iereibis, apliecināja alkometra mērījums, kas uzrādīja 1,83 promiļu reibumu. Līdz ar to Valsts policijā ir sākts process ar visām no tā izrietošajām sekām.