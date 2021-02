Foto ⟩ Ielūkojies narkobiznesa aizkulisēs Latvijā

Oriģinālseriāls caur viena cilvēka prizmu demonstrēs laiku Latvijas vēsturē, par kuru līdz šim atklāti runājis vien retais. Režisors uzsvēra, ka seriāla centrā tiek izvirzīta psiholoģiskā un emocionālā saspēle, kas galveno varoni atšķir no citiem.

"Seriāla galvenajam personāžam piemīt indivīdam neraksturīga vērtību sistēma - tas dzīvo pēc džungļu likumiem, gūstot adrenalīnu no staigāšanas pa naža asmeni, kas savukārt skatītājam ļaus seriālu izdzīvot un sajust no upura skatu punkta," tā Ēķis.

"Nebaidies ne no kā" sākotnēji būs skatāms tikai "Go3" platformā no 10. marta, savukārt televīzijas kanālā "TV3" to varēs redzēt 2022. gadā. Seriāls būs pieejams gan latviešu, gan krievu valodā. Tāpat seriāls tiks tulkots lietuviski un igauniski un būs skatāms visā Baltijā.