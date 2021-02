Asociācija sola prasīt Pavļuta demisiju ja valdība lems liegt skaistumkopšanas pakalpojumu atjaunošanu

Pēc LKAA prezidentes vārdiem, asociācijas biedriem vislielākais satraukums esot par nevienlīdzību, proti, lai arī kosmētiķiem un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem kosmetoloģijā nav ļauts strādāt, kabineti, kuri atrodas ārstniecības iestādēs, to turpinot darīt. Par to esot informēti "visi atbildīgie", tomēr līdz šim nekas nav mainījies.

Pēc viņas aplēsēm, kosmētiķi un kosmetologi veidojot tikai vienu ceturtdaļu no visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ neesot pamatotas bažas, ka tieši viņu dēļ varētu pasliktināties epidemioloģiskā situācija.

Gan Pavļuts, gan medicīnas speciālisti ir skaidrojuši, ka Latvija pašlaik nevar atļauties atvieglot Covid-19 ierobežojumus, jo saslimstība joprojām ir ļoti augsta, slimnīcās joprojām ir simtiem pacientu un katru dienu vairāki no tiem mirst.

Reinsone pauda sarūgtinājumu par veidu, kādā valdībā tiek pieņemti lēmumi. "Man visvairāk sāp tas, ka mēs runājam, ka esam demokrātiskā, tiesiskā valstī, bet par to neliecināja iepriekšējā Ministru kabineta sēde, kurā lielākais vairākums atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātos priekšlikumus, [ar kuriem tika rosināts ļaut strādāt arī kosmetologiem un kosmētiķiem], izņemot vienu ministru. Mēs nerunājam par demokrātisku valsti," domā Reinsone.

Pēc viņas vārdiem, nozare nav mierā ar to, ka ir "vazāta aiz deguna", jo skaidrību par to, kad nozare varēs atsākt darbu, neviens tā arī nespēj viest, vien atliekot dažādus termiņus. Viņa uzsvēra, - ja valdība otrdien lēmuma pieņemšanu par to, vai ļaut strādāt kosmētiķiem un kosmetologiem, atliks, arī tad tikšot prasīta Pavļuta demisija.