Tesla 1,5 miljardu dolāru lielais bitcoin pirkums

Kriptotirgi pēc šī jaunuma izziņošanas nelika ilgi gaidīt, to darījumu apjoms cēlās parabolas veidā. Ziņu galvenais varonis Bitcoin no 39 000 ASV dolāru zonas pakāpās uz jaunu visu laiku lielāko rekordu - 47 000 dolāriem.

Arvien lielāks skaits lielo institucionālo investoru ir ieguldījuši ievērojamas summas pasaulē pirmajā kriptonaudā, uzskatot to par ilgtermiņa ieguldījumu. Bitcoin ir kļuvis par aizsardzību pret potenciālo inflāciju, kas slēpjas federālo rezervju un centrālo banku izlaisto dolāru triljonu aizsegā. Kā zināms, nav iespējams piedrukāt papildu Bitcoin, un tieši fiksētais apjoms daudzus šai valūtai piesaista. Tesla seko citu biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu pēdās, kas novirzījuši uzņēmuma naudu bitcoin. Par vienu no pionieriem uzņēmumu vidū uzskatāms Maikla Seilora vadītais MicroStrategy, kas kopsummā iegādājies bitcoin 1,3 miljardu dolāru apmērā. Bitcoin atbalstītājs Seilors savā Twitter profilā iečivinājis cita starpā arī to, ka varētu sniegt Tesla vadībai padomus par to, kā uzņēmuma kontā esošos dolārus konvertēt digitālos aktīvos. Šķiet, ka Maska kungs ir uzklausījis sniegto padomu.