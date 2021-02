Agris: Centos ēst mazāk, arī sportot, bet tievāks no tā nepaliku. Tāds haoss vien bija, jo nebija nekādas nojausmas, kā tas ir - ēst pareizi. Sapratu, ka nevar noskriet krosu un tad ēst visu, kas pagadās.. Tā tas nestrādā.

Imants: Veselība un kustību brīvība ir mūsu lielākā bagātība, un tādos laikos kā šis to novērtē vēl vairāk! Es nevēlos būt resns un nelaimīgs, tāds, kuram grūti kustēties. Nolēmu negaidīt momentu, kad kauns uz sevi skatīties vai rādīt citiem (smejas). Pieņēmu lēmumu zaudēt svaru uz neatgriešanos un šoreiz- bez sevis mocīšanas.

Agris: Es to pat nesauktu šo par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais - svars kritās diezgan strauji. Ņemot vērā manu diezgan neprognozējamo darba specifiku, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna. Tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas)!