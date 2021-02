Mobilās spēles kļūst arvien populārākas un nopietni konkurē ar spēļu konsolēm un datorspēlēm. Tas tādēļ, ka mobilo spēļu grafika aizvien vairāk līdzinās datorspēlēm un pat izvēlīgākie atradīs savu iecienītāko spēli arī viedtālrunī. Piemēram, AppGallery platforma kulta sēriju Game of Thrones cienītājiem piedāvā aizraujošu spēli Game of Thrones: Beyond the Wall. Taču tiem, kuri iecienījuši spraigas autosacīkstes jāizmēģina prasmes spēlē Asphalt 9: Legends, savukārt, prāta “asināšanai” noderēs Rescue Cut - Rope Puzzle un citas atjautības spēles. Tāpat AppGallery pieejama arī Latvijā radītā spēle Dystopia: Contest of Heroes, kas iemantojusi lielu popularitāti.