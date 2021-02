Viedtālruņi mūsdienās ir kļuvuši par vienu no galvenajiem hakeru mērķiem, jo šajās ierīcēs glabājam daudz vērtīgas personīgās un profesionālās informācijas. Lai izvairītos no kiberdraudiem, katrs lietotājs var veikt drošības pasākumus, kas palīdzēs pasargāt sevi no riskiem. Šis īsais tests ļaus saprast, cik labi orientējaties viedtālruņu drošībā.