Krīzē vienas darbības rezultāts ir krietni mazāks nekā “normālā laikā”

“Izvēle bija vienkārša – vai nu cīnīties, vai vienkārši uzņēmumu aizvērt pavisam. Mēs izvēlējāmies cīnīties. Lai sasniegtu vienu un to pašu rezultātu, kāds bija pirms krīzes, pirmā viļņa laikā bija jāiegulda krietni, krietni vairāk spēka,” stāsta Jermolajeva.

Un tiešām - tika iztērēts daudz spēka, lai izturētu, lai noturētos virs ūdens, lai izietu pa nullēm no šīs situācijas.

“Mūsu uzņēmumam ir tīrās algas, un nodokļi tiek maksāti par visiem darbiniekiem. Līdz ar to bija jālemj, kā saglabāt visus darbiniekus, kā arī visas algas. Tas arī patērēja daudz emocionālo un fizisko spēku, lai to visu varētu izdarīt, jo krīzē no vienas darbības rezultāts bija krietni mazāks nekā “normālajā laikā”,” stāsta Jermolajeva.