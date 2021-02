Tirdzniecības centru nomas maksas ieņēmumi februārī sarukuši par 57%

Alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags skaidroja, ka līdz šim pieejamais atbalsta mehānisms - apgrozāmo līdzekļu grants - "netrāpa" pa tirdzniecības centriem, ko apliecina dati par tirdzniecības centru nomas maksas ieņēmumiem, kas turpina uzrādīt arvien lielāku samazinājumu. Tirdzniecības centriem ir uzkrāti zaudējumi no 2020.gada, kas pielīdzināmi trīs mēnešu nomas ieņēmumiem nulles apmērā, turklāt tie arī tagad ir gatavi atteikties no peļņas, taču nav spējīgi amortizēt ieņēmumu kritumu par 57% un vairāk.

Līdzšinējo noteikumu ietvaros 13 lielākajos tirdzniecības centros atļauts strādāt tirgotājiem vidēji 24% teritorijā no to kopējās platības. Pārējie veikali ir slēgti un vēl arvien nav saņēmuši atbalstu nomas maksas segšanai, kas palīdzētu saglabāt esošās telpas, lai varētu atsākt uzņēmējdarbību, kad to drīkstēs darīt. Zemākais strādājošās platības rādītājs kādā no tirdzniecības centriem ir 9%, radot nepārprotamus draudus, ka tirdzniecības centrs var krīzes periodu nepārdzīvot, uzsvēra NĪAA pārstāvji.