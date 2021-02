Festivāls "2Annas" aicina uz tikšanos ar režisori Lailu Pakalniņu

Festivālam "2Annas" ar kinorežisori, scenāristi un žurnālisti Lailu Pakalniņu ir izveidojusies jau ilgstoša sadarbība. Viņa ir autore 30 filmām un ir viena no pasaulē apbalvotākajiem Latvijas kinorežisoriem - vienīgā, kuras filmas iekļautas konkursa skatēs A klases festivālu trijniekā - Kannās, Berlīnē, Venēcijā, arī Karlovi Varu, Lokarno un citos nozīmīgos festivālos. 2016. gadā viņa saņēma galveno balvu festivāla "2Annas" Baltijas skatē par dokumentālo filmu "Rumba", un viņas filma "Pirmais tilts" ir iekļauta šī gada festivāla Baltijas konkursa programmā. Režisore darbosies arī festivāla žūrijā, kur vērtēs Starptautisko un vidējā garuma konkursu filmas.

Par Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" 2021. gada fokusa tēmu ir izvēlēta ZEME, un jau no janvāra to ievada lekciju un sarunu cikls, kas caur kino prizmu raugās uz aktuāliem ar mūsu planētu saistītiem jautājumiem. Lekciju ciklu atklāja kino zinātnieks Viktors Freibergs, ļaujot ieskatīties viena no visu laiku izcilākajiem fantastiem - Žila Verna piedzīvojumu romānu kino adaptāciju piemēros. Notikuma ierakstu iespējams noskatīties festivāla oficiālajā Youtube vietnē "2Annas ISFF". Lekciju un sarunu cikla noslēdzošajā diskusijā "Konektivitāte", kas norisināsies 25. martā, kopā ar Vides Risinājumu institūtu tiks aplūkota mijiedarbība starp cilvēku, vidi un mākslu.