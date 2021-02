"Dziesma dejo. Deja skan." pārceļas uz Mežaparka estrādi

"Idejas pamatā ir kora mūzikas un dejas vienots priekšnesums. Nevis divas atsevišķas nometnes, bet viens veselums, kur priekšplānā netiek izvirzīta tikai dziesma vai deja. Kora mūzikas koncertos ir ierasts nedalītu uzmanību veltīt dziedātāju meistarībai. Savukārt dejai veltītos notikumos mūzika nereti ir tikai fons, lai izbaudītu horeogrāfu sagatavoto stāstu dejotāju izpildījumā. Mēs šīs divas nometnes savienosim vienā veselā. Šim procesam jau sagatavošanās periods ir svētki un piedzīvojums, kas šobrīd jau ir sācies. Svētki, nevis tikai koncerta dienās, bet svētki no pirmā brīža, kad nolemj piedalīties. Svētki, kā procesa svinēšana. Kopā būšana, sintēze starp deju un dziesmu. Kā saka mūsu režisore Ilze - latvieti šūpo starp pagātni un tagadni, zemi un debesīm, pļāvām un mežu galotnēm, ticību un zvaigznēm - starp dziesmu un deju. Lai notiktu šūpošanās process, ir nepieciešamas "abas puses"," skaidro Edžus Arums, koncerta organizators un idejas autors.

"Mani ļoti uzrunāja ideja par kopā sanākšanu vienā pilnvērtīgā uzvedumā un iespēju atrast dziedātājiem nedaudz citu darbības rakursu un dejotājiem arī ko neierastāku. Mums arī ikdienā ir raksturīgi vairāk attālināties vienam no otra, vērot no attāluma, vērtēt no malas. Šī ir laba iespēja sanākt kopā dejai un dziesmai un sajust vienam otru. Sākotnēji pat nebijām plānojuši Mežaparka Lielo estrādi, taču, kad dzima šī ideja, radošajai grupai pavērās vēl plašāka un interesantāk izmantojama vide idejas īstenošanai. Mežaparka Lielā estrāde ir šāda veida pasākumam īstā vieta un es tikai priecājos par arvien jauniem un lieliskākiem notikumiem, kas iepūtīs dvēseli jaunajā vietā," stāsta Mārtiņš Klišāns.