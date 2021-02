Skeleta īpatnība, liekais svars, mandeles, alkohols u.c. iemesli, kāpēc tu krāc!

No visiem aptaujātajiem, kas norādījuši, ka mēdz ciest no krākšanas miegā, visbiežāk to piedzīvojuši cilvēki ar neveselīgu dzīvesveidu – katrs ceturtais jeb 25 %. Nedaudz retāk, bet biežāk nekā vairums – naktī krāc arī seniori vecumā no 64 līdz 75 gadiem (21 %), kā arī vīrieši (19 %). Savukārt vismazāk krākšana naktī skar cilvēkus ar veselīgu dzīvesveidu, sievietes un jauniešus no 18 līdz 34 gadu vecumam – aptuveni katru desmito (8 %).