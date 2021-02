Austrumu bloka arhitektūra: kinoteātru futūrisms

Kinoteātris “Oktobris” tika uzbūvēts, pieminot Padomju Savienības 50. gadadienu. Pēcāk tas tika pārveidots, lai tas atbilstu visām mūsdienu kinoteātru aktuālajām prasībām, tomēr saglabāja to pašu izskatu un vēsturisko, ģeogrāfisko nozīmi. Rekonstruētais kinoteātris ir lielākais multiplekss Baltkrievijā. Tajā izveidotas vienpadsmit auditorijas ar vairāk nekā 3000 sēdvietām. 2007. gadā kino “Oktobris” kļuva par vienu no pirmajiem kinoteātriem Baltkrievijā, kas tika aprīkots ar digitālo projekcijas aprīkojumu.

Vēsturiskais Puškina kinoteātris tika izveidots, lai tajā izrādītu Padomju Savienības labākos kinematogrāfiskos darbus. Drīz pēc tā uzcelšanas tas kļuva par vienu no valsts ikonu orientieriem, kurā notika nacionālie un starptautiskie filmu festivāli. Arhitektūra piešķīra vērtību tā apkārtnei, tas krustojās ar urbāno Puškina laukuma un kultūrvēsturisko arhitektūru ap to, vilinot apmeklētājus kinoteātra pasaulē. Kino vēsturiskās fotogrāfijas izceļ ēkas vieglo un nedaudz caurspīdīgo atmosfēru. Struktūra balstās uz vairāk nekā 25 kolonnām. Pēc tam, kad tas tika pamests, Bruklinas arhitektūras biroja “Popular Architecture” 2011. gadā iesniegtais priekšlikums deva kinoteātrim mūsdienīgu renovāciju.

Celts laikā posmā no 1968. līdz 1975. gadam, šis kinoteātris tika uzskatīts par lielāko kino Armēnijā, un izklaidēja gandrīz 2500 apmeklētāju. Kino ēkas unikālais dizains sastāv no diviem lieliem burām līdzīgiem betona elementiem, kas uzbūvēti no masīvas platformas. Dizaina mērķis bija attēlot Ararata kalna zemākās un augstākās virsotnes, kas ir armēņu tautas simbols, lepnums un sāpe, jo šodien atrodas kaimiņos - Turcijā. Kas attiecas uz interjeru, tas bija dekorēts ar atstarojošām metāla plāksnēm šūnveida izkārtojumā. Kinoteātra centrālo telpu rotāja konsolveida kāpnes un leņķveida vitrāžas. Tomēr tas tika pamests neilgi pēc Padomju Savienības sabrukuma, 90. gados kļūstot par tirdzniecības centru.