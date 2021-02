❗️🚉 Pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, no 15.-26. februārim katru darba dienu braucis ar vilcienu Lielvārde – Rīga (pl. 6.58 no Pārogres līdz Gaismai) un Rīga – Lielvārde (pl. 17.23 no Gaismas līdz Pārogrei), visbiežāk sēdējis 3. vagonā. https://t.co/hWh4vrqowu