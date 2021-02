Kardioloģe: Pēc palīdzības vēršas arī gados jauni Covid-19 pārslimojušie

Kā skaidro kardioloģe, jebkurš vīruss organismā meklē vājāko vietu - lai gan SARS-CoV-2 galvenokārt ir vērsts uz plaušām, bojājumi var skart arī sirdi. Vai pēc pārslimota Covid-19 noteikti sāksies sirds problēmas, pēc Zāberes vārdiem, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, no konkrētā cilvēka organisma vai no inficēšanās smaguma.