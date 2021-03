"Rail Baltica" stacijas un saistītās infrastruktūras izbūve lidostā "Rīga" izmaksās 237 miljonus eiro

Jaunās stacijas ēkas pirmajā jeb zemes līmenī tiks izveidota pieejamība stacijas un lidostas kompleksam: jauni piekļuves ceļi, auto un velo stāvvietas, kāpnes, eskalatori un lifti, lai nokļūtu citos stacijas stāvos. "Zaļais koridors" pasažieriem - platība brīvai pasažieru kustībai gan no lidostas termināļa, gan uz to, kuri lidostā ieradīsies ar automašīnu, sabiedrisko transportu, velosipēdu, kā arī atlidojošiem pasažieriem. Stacijas otrajā stāvā - pasažieru uzgaidāmās telpas, biļešu tirdzniecības automāti un kases, informācijas stendi, bet trešajā stāvā būs ātrvilciena un ekspreša no Rīgas centra pietura. Lai būtu ērtāk nokļūt nepieciešamajā stāvā no pasažieru platformām, būs pieejami vairāki eskalatori un lifti. Stacijas apkārtnē būs jauni piekļuves ceļi auto un velo kustībai, izveidota auto stāvvieta, velo novietnes, elektroauto uzlādes vietas.