Vesela mūžība: tieši pirms gada Latvijā reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums

Līdz šim visvairāk jeb kopumā 15 824 Covid-19 gadījumu atklāti personu vecumā no 50 līdz 59 gadiem vidū, savukārt vecumā no 30 līdz 39 gadiem atklāti 15 283 Covid-19 gadījumi, kas ir otrais lielākais gadījumu skaits, nodalot pacientus pēc vecumiem. Vēl 14 491 Covid-19 gadījums atklāts personām vecumā no 40 līdz 49 gadiem, savukārt kopumā 12 429 Covid-19 gadījumi atklāti vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem.